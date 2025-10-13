Trump pronto a parlare alla Knesset | La guerra è finita oggi è alba storica per il Medio Oriente

Il presidente Usa è stato accolto tra applausi ed ovazioni di coloro che nell'assemblea hanno voluto mostrare la loro gratitudine nei confronti del titolare della Casa Bianca. Alcuni presenti hanno anche esposto dei cappellini rossi in onore di Donald Trump. Su di essi, infatti, campeggia la scritta "Trump è il presidente della pace".

#Gaza Tutto pronto per il rilascio degli ultimi ostaggi israeliani. Trump, in arrivo in Israele, è pronto a incontrarli; parlerà alla Knesset e volerà a Sharm per il vertice sull'accordo di pace. Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv è gremita. @ragazzitahrir #GR1 - X Vai su X

Il discorso di Trump alla Knesset: “La guerra è finita, Hamas rispetterà l’accordo” - "Questo è un giorno meraviglioso, mai visto un giorno così. msn.com scrive

Rilasciati tutti ostaggi e 2mila detenuti. Per Trump ovazione alla Knesset: "Alba storica, trionfo" - IDF: "Liberati tutti i 2mila detenuti palestinesi" Israele ha affermato di aver liberato quasi 2mila detenuti nell'ambito dell'accordo tra Israele e Hamas. Da msn.com