Trump | Potrei inviare missili Tomahawk a Kiev se la guerra non sarà risolta

“Potrei dover parlare con la Russia sui Tomahawk per l’Ucraina” e dire al presidente Vladimir Putin che, se la guerra non è risolta, potrei inviarli a Kiev: i Tomahawk sarebbero “un nuovo atto di aggressione”. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dai media americani. “Potrei o non potrei inviarli”, ha osservato Trump. L’Ucraina,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump: “Potrei inviare missili Tomahawk a Kiev se la guerra non sarà risolta”

In questa notizia si parla di: trump - potrei

Trump: "Potrei dover inviare dei missili Tomahawk all'Ucraina se la guerra non sarà risolta"

Mondiali 2026, Trump: “Potrei invitare Putin”

Trump mette Putin alle strette: “Non sono contento, lo zar ha due settimane o potrei tirarmi fuori”

USA - Trump: "Potrei mandare Tomahawk a Kiev se la guerra non si risolve" https://ift.tt/dqg1ena - X Vai su X

Trump ottimista sui colloqui per Gaza: «I negoziati con Hamas stanno andando molto bene. Potrei essere in Medio Oriente già questo fine settimana». - facebook.com Vai su Facebook

Trump: 'Potrei mandare missili Tomahawk a Kiev se la guerra non si risolve' - Trump, potrei mandare Tomahawk a Kiev se guerra non risolta ++ 'Potrei dirlo a Putin. Scrive ansa.it

Trump: "Potrei dover inviare dei missili Tomahawk all'Ucraina se la guerra non sarà risolta" - "Potrei dover parlare con la Russia sui missili a lungo raggio Tomahawk per l'Ucraina e dire al presidente Vladimir Putin che, se la guerra non sarà risolt ... msn.com scrive