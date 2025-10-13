Trump | Potrei dover inviare dei missili Tomahawk all' Ucraina se la guerra non si risolve

Tgcom24.mediaset.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelensky a colloquio col leader della Casa Bianca: "Se fermi l'offensiva a Gaza, puoi fermare anche Mosca". Media: "Gli Usa aiutano Kiev a colpire i siti di energia in Russia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Mondiali 2026, Trump: “Potrei invitare Putin”

Trump mette Putin alle strette: “Non sono contento, lo zar ha due settimane o potrei tirarmi fuori”

