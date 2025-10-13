Trump | Potrei dover inviare dei missili Tomahawk all' Ucraina se la guerra non si risolve
Zelensky a colloquio col leader della Casa Bianca: "Se fermi l'offensiva a Gaza, puoi fermare anche Mosca". Media: "Gli Usa aiutano Kiev a colpire i siti di energia in Russia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Mondiali 2026, Trump: “Potrei invitare Putin”
Trump mette Putin alle strette: “Non sono contento, lo zar ha due settimane o potrei tirarmi fuori”
Trump: “La Cina è molto ostile, potrei aumentare i dazi. Incontrare Xi? Non ne vedo più il motivo”. Wall Street in calo - X Vai su X
Trump ottimista sui colloqui per Gaza: «I negoziati con Hamas stanno andando molto bene. Potrei essere in Medio Oriente già questo fine settimana». - facebook.com Vai su Facebook
