Trump ovazione alla Knesset | Guerra finita Israele ora è più sicura

Tv2000.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata storica che ha visto, dopo 736 giorni, la liberazione degli ultimi ostaggi nelle mani di Hamas. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

trump ovazione alla knesset guerra finita israele ora 232 pi249 sicura

© Tv2000.it - Trump ovazione alla Knesset: “Guerra finita. Israele ora è più sicura”

In questa notizia si parla di: trump - ovazione

Charlie Kirk, funerali show allo stadio in Arizona | Trump accolto da un'ovazione: "Usa, Usa" | Hillary Clinton: "Usano questo omicidio per attaccare gli avversari"

Ovazione per Trump ai funerali di Kirk

Kirk, funerali show allo stadio in Arizona | Trump accolto da un'ovazione: "Usa, Usa" | Vance: "Charlie eroe dell'America e martire della fede"

trump ovazione knesset guerraGaza, completato lo scambio ostaggi-detenuti. Ovazione per Trump alla Knesset - Dopo oltre due anni di guerra, a Gaza è stato completato il rilascio di tutti i venti ostaggi israeliani così come accordato in seguito alla tregua. Scrive ecovicentino.it

trump ovazione knesset guerraCompletato il rilascio degli ostaggi a Gaza. Ovazione per Trump alla Knesset - Dopo oltre due anni di guerra, a Gaza è stato completato il rilascio di tutti i venti ostaggi israeliani così come accordato in seguito alla tregua. Segnala ecovicentino.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Ovazione Knesset Guerra