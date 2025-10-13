Trump ovazione alla Knesset | Guerra finita Israele ora è più sicura
Giornata storica che ha visto, dopo 736 giorni, la liberazione degli ultimi ostaggi nelle mani di Hamas. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Charlie Kirk, funerali show allo stadio in Arizona | Trump accolto da un'ovazione: "Usa, Usa" | Hillary Clinton: "Usano questo omicidio per attaccare gli avversari"
Ovazione per Trump ai funerali di Kirk
Kirk, funerali show allo stadio in Arizona | Trump accolto da un'ovazione: "Usa, Usa" | Vance: "Charlie eroe dell'America e martire della fede"
? La cerimonia per la pace in #Egitto. Ovazione alla #Knesset per Donald #Trump: è l'alba storica del nuovo #MedioOriente. #Netanyahu non va a Sharm el-Sheikh ? di Raffaella Coppola - X Vai su X
La Stampa. . Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato accolto da un'ovazione e una standing ovation da parte dei membri del Parlamento israeliano al suo ingresso alla seduta plenaria della Knesset dove terrà un discorso sul suo piano di pace per - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, completato lo scambio ostaggi-detenuti. Ovazione per Trump alla Knesset - Dopo oltre due anni di guerra, a Gaza è stato completato il rilascio di tutti i venti ostaggi israeliani così come accordato in seguito alla tregua. Scrive ecovicentino.it
