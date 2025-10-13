Trump minaccia la Cina con dazi e annulla l’incontro con Xi Jinping
Il presidente americano Donald Trump minaccia la Cina con dazi e annulla l’incontro con il suo omologo cinese Xi Jinping. Poche ore dopo, Trump fa marcia indietro. Trump minaccia la Cina: cos’è successo? Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di imporre un aumento “massiccio” di dazi sui prodotti cinesi che entrano negli USA in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Trump minaccia dazi per Europa e Cina
Torna alta la tensione diplomatica tra Stati Uniti e Cina. Trump minaccia di alzare i dazi del 100% in risposta alle misure prese da Pechino su microchip e terre rare.
Torna alta la tensione diplomatica tra Stati Uniti e Cina. Trump minaccia di alzare i dazi del 100% in risposta alle misure prese da Pechino su microchip e terre rare
