Trump | Machado mi ha detto che lo meritavo io il Nobel per la Pace

Ildenaro.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi ha chiamato, è stata molto carina ma non le ho chiesto di darmelo” Roma, 11 ott. (askanews) – Maria Corina Machado, l’esponente dell’opposizione venezuelana che è stata insignita del premio Nobel per la Pace, “mi ha chiamato e mi ha detto che lo accettava in mio onore, perché lo meritavo io”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. “È stata molto carina”, ha aggiunto, “ma non le ho chiesto di darmelo.” L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

