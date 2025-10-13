Trump in viaggio verso Israele | La guerra è finita – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 13 ottobre 2025 La guerra è finita. È finita. Lo capite? Penso che il cessate il fuoco resisterà. Penso che la gente ne sia stanca. Sono passati secoli. Abbiamo molte garanzie verbali e non credo che vorranno deludermi, stanno tutti festeggiando". Lo ha detto Trump a bordo dell'Air Force One durante il suo viaggio verso Israele. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: trump - viaggio
Trump in viaggio verso il Medioriente: "Avete capito che la guerra è finita?"
Casa Bianca esclude Wsj da viaggio Trump in Scozia
Trump esclude il Wall Street Journal dal suo viaggio in Scozia: ritorsione per la lettera a Epstein
MEDIO ORIENTE | In un'intervista telefonica dall'Air Force One con Barak Ravid di Axios, mentre era in viaggio verso Israele, il presidente Trump ha dichiarato che l'accordo di pace per Gaza "potrebbe essere la cosa più importante alla quale abbia mai preso Vai su Facebook
La premier prepara il viaggio da Trump: l’ipotesi di offrire i carabinieri per Gaza - X Vai su X
Trump in viaggio verso Israele: "La guerra è finita" - Abbiamo molte garanzie verbali e non credo che vorranno deluder ... Segnala ilgiornale.it
Approfondimenti chiave sulla visita di Trump in Israele e il vertice per la pace - Preparati per la visita significativa di Trump in Israele e il vertice di pace a Sharm El- Da notizie.it