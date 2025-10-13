Trump in viaggio verso Israele | La guerra è finita – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 13 ottobre 2025 La guerra è finita. È finita. Lo capite? Penso che il cessate il fuoco resisterà. Penso che la gente ne sia stanca. Sono passati secoli. Abbiamo molte garanzie verbali e non credo che vorranno deludermi, stanno tutti festeggiando". Lo ha detto Trump a bordo dell'Air Force One durante il suo viaggio verso Israele. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online