Trump in viaggio verso il Medioriente | Avete capito che la guerra è finita?
"E' un onore essere coinvolto" in un momento come questo: "è un evento speciale", ha detto Donald Trump prima di imbarcarsi sull'Air Force One diretto in Israele e in Egitto. "Tutti applaudono contemporaneamente, cosa mai accaduta prima. Di solito è una parte o l'altra. Tutti sono stupiti. È un onore essere coinvolto", ha messo in evidenza il presidente. A bordo dell'Air Force il tycoon ha continuato a rispondere alle domande dei giornalisti. E a loro si è rivolto così: "Avete capito che la guerra a Gaza è finita?". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Casa Bianca esclude Wsj da viaggio Trump in Scozia
Trump esclude il Wall Street Journal dal suo viaggio in Scozia: ritorsione per la lettera a Epstein
Trump e il viaggio che fa arrabbiare gli scozzesi. «Non è il benvenuto». Lui intanto gioca a golf, in attesa dell’incontro di domani con von der Leyen
Dunque: abbiamo un cessate il fuoco, ci aspettiamo che Trump faccia un grande viaggio per proclamare la pace prima della liberazione degli ostaggi. Ma non sappiamo chi governerà Gaza dopo, e non sappiamo se Trump o Netanyahu permetteranno mai un - X Vai su X
Nel sua viaggio in Inghilterra Trump voleva regalare a Re Carlo una spada antica proveniente museo dedicato ad Eisenhower: il direttore si è opposto e ora è stato costretto dalle dimissioni - facebook.com Vai su Facebook
