Trump in Israele Questo accordo forse è la cosa più importante che ho fatto

L'Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele. Ad accoglierlo sono arrivati il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e la moglie Sara, l'inviato speciale Steve Witkoff, il consigliere e genero del presidente Jared Kushner, la figlia Ivanka e il presidente israeliano Herzog. In un'intervista telefonica dall'Air. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump in Israele. "Questo accordo forse è la cosa più importante che ho fatto"

Trump in Israele. "Questo accordo forse è la cosa più importante che ho fatto" - Il presidente Usa Donald Trump è alla Knesset dove sta tenendo un discorso. Lo riporta gazzettadelsud.it

L’omaggio di Israele a Trump, la scritta vista dall’Air Force e le parole del presidente Usa: “Decisivo nostro attacco a impianti nucleari iraniani” - Trump parlerà in mattinata alla Knesset, il parlamento israeliano, poi partirà, intorno alle 13 ora locale (12 italiane), verso l’Egitto per partecipare al Summit di pace di Sharm el Sheikh e ... ilriformista.it scrive