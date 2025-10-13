Trump in Israele l’intervento alla Knesset di Gerusalemme | la diretta
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla alla Knesset di Gerusalemme. Il tycoon è arrivato in Israele a bordo dell’aereo presidenziale e ha poi viaggiato a bordo del suo veicolo presidenziale blindato, noto come ‘La Bestia’, insieme al primo ministro Benjamin Netanyahu e alla moglie Sara. Prima di salire in auto, Trump ha salutato la figlia Ivanka e ha poi parlato con il marito Jared Kushner e l’inviato speciale Steve Witkoff, che lo hanno accolto al suo arrivo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
