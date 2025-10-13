Trump in Israele l’intervento alla Knesset di Gerusalemme | la diretta

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parla alla Knesset di Gerusalemme. Il tycoon è arrivato in Israele a bordo dell’aereo presidenziale e ha poi viaggiato a bordo del suo veicolo presidenziale blindato, noto come ‘La Bestia’, insieme al primo ministro Benjamin Netanyahu e alla moglie Sara. Prima di salire in auto, Trump ha salutato la figlia Ivanka e ha poi parlato con il marito Jared Kushner e l’inviato speciale Steve Witkoff, che lo hanno accolto al suo arrivo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trump in israele l8217intervento alla knesset di gerusalemme la diretta

© Ilfattoquotidiano.it - Trump in Israele, l’intervento alla Knesset di Gerusalemme: la diretta

In questa notizia si parla di: trump - israele

Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”

Trump, 'proseguire la guerra a Gaza danneggia Israele'

Israele invade Gaza City: via all'assalto finale  con tank, caccia e droni. Trump: «Hamas non usi gli ostaggi come scudi umani»

trump israele l8217intervento knessetApprofondimenti chiave sulla visita di Trump in Israele e il vertice per la pace - Preparati per la visita significativa di Trump in Israele e il vertice di pace a Sharm El- Lo riporta notizie.it

trump israele l8217intervento knessetOggi Trump in Medio Oriente: visita lampo in Israele, poi il vertice in Egitto su Gaza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Oggi Trump in Medio Oriente: visita lampo in Israele, poi il vertice in Egitto su Gaza ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Israele L8217intervento Knesset