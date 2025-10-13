Trump in Israele | la fitta agenda della mattinata del tycoon Tra incontri politici e la visita alle famiglie degli ostaggi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è atterrato a Tel Aviv. Lo attende una mattinata piena di appuntamenti in Israele, prima di ripartire alle 13 per l’Egitto, dopo presiederà alla cerimonia per la firma della tregua. Una visita lampo: poche ore ma diversi appuntamenti. Dagli incontri politici, al discorso alla Knesset, il parlamento israeliano, passando per il momento riservato con i familiari degli ostaggi liberati da Hamas. La mattinata a Tel Aviv del tycoon è iniziata alle 9:20 all’Aeroporto Ben-Gurion, dove Trump è atterrato, accolto dal presidente Isaac Herzog e dal primo ministro Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump in Israele: la fitta agenda della mattinata del tycoon. Tra incontri politici e la visita alle famiglie degli ostaggi

