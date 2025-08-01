Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Minorenne arrestato a Perugia per rapina al Luna Park, agiva armato di coltello tra i bagni del mini metrò virgilio.it
Dopo dieci anni dal suo debutto, in India arriva anche H&M Beauty metropolitanmagazine
A Roma apre Stecca, un’osteria (con musica) che promette molto bene gamberorosso.it
Calciomercato, clamoroso Yamal: presentata offerta da 400 milioni al Barcellona calcionews24.com
“Rarissimo picchio nero ucciso in Lombardia”. E il WWF lancia l’allarme bracconaggio per la nostra regione ilgiorno.it
Una Marcia per la pace come la Perugia-Assisi produce onde che vanno lontano ilfattoquotidiano.it
La temperatura interna non dovrà superare i 19 gradi, da quando si possono accendere i termosifoni
Anche per l’inverno 2025-2026, tornano le regole sul riscaldamento domestico per contenere i consu... ► riminitoday.it
Il significato del pugnale di Cesare Paciotti, simbolo iconico delle creazioni del brand
Cesare Paciotti è morto a 67 anni a causa di un malore. Il simbolo della sua azienda e delle sue cr... ► fanpage.it
Agria, via al progetto Aristotle. Transizione green, partnership con aziende tedesche e cinesi
San Giuseppe Vesuviano ospita un’iniziativa che promette di segnare un passo importante nella trans... ► ildenaro.it
È morto don Bruscagin: malato da tempo, se ne va lasciando misteri morte Willy Branchi
Ferrara, 13 ottobre 2025 – È morto a 85 anni, all'Opera della Provvidenza di Sant'Antonio di Sarmeo... ► ilrestodelcarlino.it
Sottrae zaino a turista in spiaggia: arrestato 49enne
Tempo di lettura: < 1 minutoAd Agropoli (SA), i Carabinieri della Sezione Operativa della local... ► anteprima24.it
Piccini: “All’Atalanta ho sfiorato la depressione. Fan*ulo i soldi, lasciai lì 6 mesi di stipendio”
L'ex calciatore ha raccontato uno dei periodi più cupi della sua carriera, successivi al grave info... ► fanpage.it
Fiorentina, le ultime su Kean: ecco come sta l'attaccante viola
Dopo l'infortunio rimediato nella partita tra Estonia e Italia, arrivano nuovi aggiornamenti sulle... ► firenzetoday.it
Keira Knightley è la giornalista Lo nel nuovo thriller mozzafiato di Netflix, "La donna della cabina numero 10". Ecco tutto quello che c'è da sapere
Un viaggio di lavoro che si trasforma rapidamente in un incubo. Quella che doveva essere una crocie... ► amica.it
Trump riceve da Netanyahu una colomba d’oro: quanto vale il dono della pace
Il gesto simbolico di Netanyahu, subito dopo la tregua a Gaza, è stato letto da molti osservatori co... ► tgcom24.mediaset.it
Si incastra la testa tra i ferri: bimba di tre anni salvata dai pompieri
Un intervento tanto insolito quanto delicato ha tenuto impegnati questa mattina i Vigili del fuoco... ► pordenonetoday.it
Nobel per l'Economia a Aghion, Howitt, Mokyr
-Articolo in aggiornamento- Il Premio Nobel per l'Economia 2025, dedicato quest'anno a "creazione e... ► ilgiornale.it
Marc Marquez operato con successo a Madrid alla scapola destra
Il campione del mondo della Ducati e già a casa, ancora incerti i tempi di recupero MADRID - Dopo ... ► ilgiornaleditalia.it
Migranti, Piantedosi: ” Flussi sono sfida delicata ma anche opportunità”
(Adnkronos) – "I flussi migratori, la valorizzazione delle competenze e la transizione energetica so... ► periodicodaily.com
Tornano le dune invernali: in partenza i lavori a difesa della costa
Sono in procinto di partire i lavori di realizzazione delle dune invernali per la stagione 2025/20... ► riminitoday.it
Incendio al Monastero della Bernaga, la visita di monsignor Delpini: “Distrutto un grande patrimonio, ma le monache sono salve”
La Valletta Brianza (Lecco), 13 ottobre 2025 – Sollievo perché tutte le monache sono salve e vicina... ► ilgiorno.it
Alla Biennale Musica un’oasi di ascolto e visione
(Adnkronos) – Uno spazio di sospensione, ascolto profondo e contemplazione sonora: è questa la prome... ► periodicodaily.com
Sannio, controlli del territorio: arrestato 37enne per maltrattamenti in famiglia
Tempo di lettura: 2 minutiProseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio messi in ca... ► anteprima24.it
Paul Gascoigne: “Zoff fermò l’allenamento perché Papa Wojtyla mi voleva al telefono”. Andò malissimo
Paul Gascoigne e la telefonata del Papa: il racconto incredibile nel nuovo libro “Gazza” tra aneddo... ► fanpage.it
Addio a Cesare Paciotti, il re della scarpa italiana
Si è spento improvvisamente all’età di 67 anni Cesare Paciotti, fondatore dell’omonima maison di ca... ► amica.it
Migranti, le milizie libiche sparano contro un barcone: due morti e diversi feriti
La guerra tra i gruppi che si contendono il traffico di esseri umani inizia a mietere le prime vitt... ► repubblica.it
Cena da incubo in un ristorante, conto da 2.800 non saldato e minacce al titolare. Due misure cautelari
Doveva essere una normale serata di lavoro per il titolare di un noto ristorante di Broccostella (... ► frosinonetoday.it
Ostaggi israeliani liberati, a Roma la gioia del quartiere ebraico
Nelle ore del rilascio degli ultimi ostaggi israeliani sequestrati da Hamas il 7 ottobre 2023 alcun... ► lapresse.it
Pagamenti con causale “Francesca Albanese” bloccati da PayPal, l’ipotesi delle sanzioni Usa
I pagamenti con causale “Francesca Albanese” vengono bloccati da PayPal. Il caso dell’anomalia lega... ► ilfattoquotidiano.it
Noleggio a lungo termine in crescita, Yoyomove detta il ritmo in Europa
Yoyomove si conferma protagonista assoluto della trasformazione del settore del noleggio a lungo te... ► laprimapagina.it
“Lo dico da pubblico, appare brutto tutto questo, perché papà Vittorio è in difficoltà, è fragile”: Mara Venier “rimprovera” Evelina Sgarbi poi si abbracciano
Nella puntata del 12 ottobre “Domenica In” ha dedicato grandissimo spazio a Vittorio Sgarbi, caduto... ► ilfattoquotidiano.it
Roberto Vannacci sbotta a Fuori dal Coro: "Vedere il prosciutto proibito..."
È un Vannacci-show quello visto ieri nell’ultima puntata di Fuori dal Coro, Il programma di attuali... ► liberoquotidiano.it
Una grossa crepa rompe il parabrezza dell’aereo: panico sul volo della Nazionale nigeriana, atterraggio d’emergenza. Cos’è successo
Momenti di paura per la Nigeria durante il volo di ritorno dopo la trasferta vittoriosa in Lesotho,... ► ilfattoquotidiano.it
Lazio, duro comunicato: «Nessuna trattativa per la cessione. Notizie inventate per destabilizzare»
Lazio, duro comunicato: «Nessuna trattativa per la cessione. Notizie inventate per destabilizzare».... ► calcionews24.com
Santarcangelo baciata dalla fortuna, il 5 al SuperEnalotto vale 23 mila euro. "Ma nessuno si è fatto vivo"
Dopo i 30 mila euro vinti lo scorso 8 ottobre in pieno centro storico a Rimini con il 10eLotto, il... ► riminitoday.it
Lascia foto nella cassetta della posta dell'ex compagna a Chiusi, 67enne arrestato per atti persecutori
Arrestato a Chiusi un uomo di 67 anni per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento... ► virgilio.it
Almaviva e Franchetti insieme per il futuro delle infrastrutture: sicurezza e manutenzione predittiva
Almaviva e Franchetti annunciano una partnership strategica volta a rivoluzionare la gestione e la ... ► ildenaro.it
Otto funghi Matsutake sono stati venduti a 5mila euro: i rari esemplari battuti ad un’asta record in Giappone
Otto funghi matsutake, tra i più rari e pregiati della cucina giapponese, sono stati venduti per 85... ► ilfattoquotidiano.it
Eugenia di York, una foto inedita per festeggiare 7 anni d’amore con Jack Brooksbank
«Buon anniversario, 7 anni e continuiamo a contarli». È la dedica che la principessa Eugenia di Yor... ► amica.it
Polizia locale, da oggi ufficialmente in servizio il nuovo comandante Maccari
Da oggi la Polizia locale di Parma ha un nuovo comandate. Varno Maccari prende ufficialmente oggi ... ► parmatoday.it
Tutti i beneficiari dei fondi Ocm per la promozione del vino all’estero. Il bando muoverà risorse per 63 milioni di euro
Il Masaf ha pubblicato la graduatoria degli ammessi per il 2025-2026. Ora si attendono i contratti c... ► gamberorosso.it
A quasi 100 anni cade in via Ambrosoli a Como: grande paura ma sta bene
Grande spavento questa mattina a Como per un uomo di 99 anni, caduto in via Solone Ambrosoli davan... ► quicomo.it
Garlasco, colpo di scena nelle intercettazioni: “Spunta anche lui”
Garlasco, colpo di scena nelle intercettazioni: “Spunta anche lui” – L’indagine per corruzione che ... ► tvzap.it
Katy Perry e Justin Trudeau sono (davvero) una coppia: i baci che confermano l'amore sullo yacht della cantante
Dopo mesi di indiscrezioni la popstar e l'ex primo ministro canadese sono stati paparazzati sullo ya... ► vanityfair.it
Al Pacino e il suo più grande rimpianto: non aver mai sposato Diane Keaton
A un certo punto, lei aveva deciso di metterlo di fronte a una scelta: «O ci sposiamo, o basta». Ma ... ► vanityfair.it
Virgin River 7: ma quando esce su Netflix?
Era dicembre del 2024 quando la sesta stagione di Virgin River debuttava su Netflix. Una delle ser... ► today.it
Le onde boho di Sofia di Spagna protagoniste alla Festa Nazionale
Onde bohémienne, tanto di moda in questo periodo, viso naturale e abito a pois: così l’infanta Sofi... ► amica.it
Arrestato a Brescia un 29enne brasiliano ricercato per violenza sessuale su minori
Brescia, 13 ottobre 2025 – Era accusato di violenza sessuale su minori. Per questo motivo un 29enne... ► ilgiorno.it
Mondiale 2026, tutte le nazionali qualificate
Il Mondiale organizzato dalla Fifa nell’estate 2026 sarà il primo allargato a 48 squadre. Un allarg... ► panorama.it
? Ascolti Tv di sabato 11 ottobre 2025 Chi Ha Stravinto il Sabato Sera: “Tu Si Que Vales” vs “Ballando con le Stelle”? Ascolti Tv di sabato 11 ottobre 2025
La super-sfida Auditel dell’11 Ottobre 2025: la Nazionale di Calcio fa da traino a Rai 1, ma Canale... ► lawebstar.it
SNV 2025/28: dal 15 ottobre le istruzioni ai docenti per compilare il questionario di autovalutazione. Risposte entro il 22
Con l’avvio del ciclo 2025-2028 del Sistema Nazionale di Valutazione, prende il via anche la raccol... ► orizzontescuola.it
Kean non recupera dall'infortunio e lascia il raduno azzurro
L'attaccante della Fiorentina e della Nazionale salterà il match di domani contro Israele UDINE - ... ► ilgiornaleditalia.it
"Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera vanno a vivere insieme in 700 metri quadrati di villa": i dettagli
Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. Talmente ... ► today.it
Lotito smetisce le voci sulla cessione della Lazio: il comunicato del club
“Lotito vattene”, “vendi la Lazio” cantano all’Olimpico, e non solo i tifosi biancocelesti accompa... ► today.it
Dopo due anni liberi 20 ostaggi israeliani. Trump alla Knesset: 'Alba storica, a Gaza ci sia vita migliore'. Netanyahu non va a Sharm
Tutto pronto in Egitto per il vertice che segnerà la firma della prima parte dell'accordo tra Isr... ► corriere.it
Sconti su moda, centri estivi, benessere e intrattenimento per il personale scolastico: adesione operatori entro il 15 ottobre
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una procedura per individuare partner commerci... ► orizzontescuola.it
Il Papa ordina un rito riparatorio dopo la profanazione dell'altare di San Pietro a colpi di urina
Nelle scorse ore Papa Leone XIV ha incontrato privatamente il cardinale Mauro Gambetti, arciprete d... ► iltempo.it
Menchetti: “Christspiracy: spiritualità, etica e animali”, terza proiezione organizzata
Arezzo, 13 ottobre 2025 – Il nuovo evento dal titolo “Christspiracy: spiritualità, etica e animali”... ► lanazione.it
Il patto di Conte con Noa Lang. La richiesta del tecnico per farlo giocare
Doveva essere l’erede designato, il fantasista chiamato a non far rimpiangere Kvaratskhelia. Per or... ► napolissimo.it
Il Nobel dell’economia Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt per gli studi su crescita e innovazione
Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt hanno vinto il premio Nobel per l’economia2025 per “aver... ► ildenaro.it
Produzione industriale in calo ad agosto 2025: 2,4% rispetto a luglio, 2,7% su base annua
Secondo l’Istat, la produzione industriale torna a diminuire dopo due mesi di crescita. In calo tut... ► puntomagazine.it
“Boom di casi, come negli anni ’70”: bambini in quarantena e picco anche tra adulti. Cosa succede
La situazione attuale sta determinando un crescente stato di allerta tra le istituzioni. Negli ospe... ► tvzap.it
Pio Esposito Inter, il retroscena dall’estate: no a 50 milioni e respinta quella richiesta di scambio!
di Redazione Inter News 24Pio Esposito Inter, il retroscena dall’estate: no a 50 milioni e respinta ... ► internews24.com
All’Università di Parma la cerimonia di certificazione di lingua latina
Si è tenuta nei giorni scorsi nel Plesso D’Azeglio dell’Università di Parma la cerimonia di certif... ► parmatoday.it
A Longiano una serata sulla sicurezza: "Cittadini preoccupati per furti e microcriminalità in aumento"
Longiano è una città sicura? Per rispondere a questa domanda il gruppo consiliare Siamo Longiano o... ► cesenatoday.it
Torino capitale dell’innovazione: al via il Festival AI & VR Multiverse World
(Adnkronos) – La città di Torino si conferma un polo di eccellenza tecnologica con l'inaugurazione d... ► periodicodaily.com
Nobel economia a Mokyr, Aghion, Howitt
12.32 Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt hanno vinto il Nobel per l'economia per "aver spie... ► televideo.rai.it
Lotto, la fortuna bacia il territorio padovano: doppia vincita da 24mila euro
Il Lotto premia il Veneto: nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, in provincia di Padova è... ► padovaoggi.it