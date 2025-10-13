Trump in Israele | È un' alba storica per tutto il Medioriente

13 ott 2025

Ovazioni, applausi prolungati, ma anche interruzioni da parte di due deputati delle opposizioni: il discorso di Donald Trump alla Knesset incornicia il giorno tanto atteso, il giorno della liberazione di tutti gli ostaggi prigionieri nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

