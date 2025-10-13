In Medio Oriente l’arrivo di Trump a Tel Aviv. Un lunghissimo applauso ha accolto il presidente Donald Trump alla Knesset, il Parlamento israeliano. Questa è la prima visita di Donald Trump in Israele dall’inizio del suo mandato, va a prendersi il merito di questo accordo storico che ha fatto raggiungere il cessate il fuoco. E Trump anche arrivando ancora prima di atterrare questa mattina a Tela Aviv ha detto ai giornalisti che la “guerra è finita e che Hamas si disarmerà”. In collegamento da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Trump in Israele e alla Knesset accolto da lungo applauso