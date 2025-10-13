Trump in Israele | Bibi è l' uomo giusto

10.20 Il premier israeliano è "la persona giusta al momento giusto": così Trump parlando ai giornalisti durante il volo per Israele. "Con lui alcune divergenze risolte rapidamente". "Io in paradiso? Non credo,ma ho migliorato molte vite". Su progetto Gaza Riviera: è devastata, non so se sarà possibile, almeno per un po',bisogna sbarazzarsi di quel che c'è A Tel Aviv Trump è stato accolto da Netanyahu e dal presidente Herzog, che su X lo ringrazia "per gli ostaggi e per l'impegno per un futuro di pace". Trump parla alla Knesset. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

