Roma, 13 ott. (askanews) - "La guerra è finita, avete capito?", ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti sull'Air Force One diretto in Israele. Il presidente degli Stati Uniti è atterrato a Tel Aviv, accolto dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal presidente israeliano Isaac Herzog all'aeroporto Ben Gurion, durante il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. I primi setti sono già stati riconsegnati alla Croce Rossa. È previsto il rilascio dei 20 in vita. Poco prima Trump aveva detto alla stampa: "Penso che l'accordo reggerà. ci sono molte ragioni per cui reggerà, penso che la gente sia stanca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump in Israele accolto da Herzog e Netanyahu: "La guerra è finita"

