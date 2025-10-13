Trump in Egitto | Iniziata la fase due dei negoziati su Gaza

Dopo il discorso tenuto alla Knesset, Donald Trump è volato in Egitto dove lo ha accolto Abdel Fattah Al-Sisi al suo arrivo all’aeroporto di Sharm el-Sheikh. I due leader si sono salutati con una stretta di mano ai piedi della scaletta dell’ Air Force One. Durante il primo incontro, il presidente Usa ha dichiarato di essere disposto a rimuovere le sanzioni contro l’ Iran quando ci saranno segnali di apertura da parte di Teheran: «Sono pronto a revocare le sanzioni quando saranno pronti a negoziare. Non possono sopravvivere con le sanzioni». Il tycoon ha poi aggiunto che la Repubblica islamica «ha bisogno di aiuto» e che ritiene possibile un accordo sul nucleare. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump in Egitto: «Iniziata la fase due dei negoziati su Gaza»

