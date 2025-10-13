Trump ha firmato l' accordo di pace per Gaza | Un giorno straordinario Assente Israele
Con un leggero ritardo sulla tabella di marcia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi. La cerimonia, co-presieduta dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, ha visto la partecipazione dei principali. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: trump - firmato
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Firmato l’accordo su Gaza, Trump: “Ostaggi liberi lunedì o martedì”. Israele: “Cessate il fuoco entro 24 ore dalla riunione di governo”
Trump: Firmato accordo con il Giappone, tariffe al 15%
Firmato in Egitto l'accordo di pace per Gaza, Trump ai leader: "Oggi abbiamo cambiato la storia" #13ottobre - X Vai su X
L’accordo su Gaza, che verrà firmato lunedì a Sharm el Sheikh tra il presidente americano Donald Trump e i mediatori, Egitto, Qatar e Turchia, Arabia Saudita, Emirati arabi e Giordania, (mentre non ci sarà alcun rappresentante israeliano e di Hamas), è il frutt - facebook.com Vai su Facebook
Trump firma l'accordo di pace per Gaza insieme ai leader di Egitto, Turchia e Qatar - Il presidente Usa a Sharm: 'Al via la fase 2 dell'accordo'. Segnala ansa.it
Pace a Gaza, firmato il trattato a Sharm. Trump: “Giorno storico, ora la Fase 2 dei negoziati” - Abbiamo realizzato l'impossibile": con queste parole il presidente americano ha commentato a caldo lo storico accordo. firstonline.info scrive