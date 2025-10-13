Trump firma con altri mediatori accordo cessate il fuoco a Gaza
Sharm el-Sheikh, 13 ott. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump e gli altri mediatori hanno ufficialmente firmato il documento sull'accordo di cessate il fuoco a Gaza. Oltre a Trump, hanno sottoscritto il documento il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani insieme agli oltre 20 leader che hanno partecipato alla trattativa tra cui la premier italiana Giorgia Meloni. La firma è avvenuta a Sharm el-Sheikh, al termine del vertice per la pace co-presieduto da Egitto e Stati Uniti, che riunisce oltre venti Paesi e organizzazioni internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: trump - firma
Parmigiano Reggiano, con la firma di Trump i dazi passano dal 25% al 15%
Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | Media: la firma oggi alle 11 | Liberi entro lunedì gli ostaggi vivi
Dazi, l’Ue resta indietro: Giappone firma intesa con Trump al 15%, Bruxelles in affanno
Ostaggi a casa. ? Trump vola in Egitto per la firma dell'accordo. Il commento di Alessandro Marrone. Inoltre: il Nobel 2025 per l'Economia a Mokyr, Aghion e Howitt per l'innovazione (con Emanuele Felice) https://tinyurl.com/mhj4t45f #EffettoGiorno #Nobel - X Vai su X
Tg2. . In #Egitto per la storica firma dell'accordo per la #pace a #Gaza davanti al presidente #Trump e ai leader di 22 Paesi - facebook.com Vai su Facebook
Trump firma l'accordo di pace per Gaza insieme ai leader di Egitto, Turchia e Qatar - Il presidente Usa a Sharm: 'Al via la fase 2 dell'accordo'. Lo riporta ansa.it
Trump firma l'accordo di pace per Gaza - Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Riporta msn.com