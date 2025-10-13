Trump firma con altri mediatori accordo cessate il fuoco a Gaza

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sharm el-Sheikh, 13 ott. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump e gli altri mediatori hanno ufficialmente firmato il documento sull'accordo di cessate il fuoco a Gaza. Oltre a Trump, hanno sottoscritto il documento il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani insieme agli oltre 20 leader che hanno partecipato alla trattativa tra cui la premier italiana Giorgia Meloni. La firma è avvenuta a Sharm el-Sheikh, al termine del vertice per la pace co-presieduto da Egitto e Stati Uniti, che riunisce oltre venti Paesi e organizzazioni internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

trump firma con altri mediatori accordo cessate il fuoco a gaza

© Quotidiano.net - Trump firma con altri mediatori accordo cessate il fuoco a Gaza

In questa notizia si parla di: trump - firma

Parmigiano Reggiano, con la firma di Trump i dazi passano dal 25% al 15%

Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | Media: la firma oggi alle 11 | Liberi entro lunedì gli ostaggi vivi

Dazi, l’Ue resta indietro: Giappone firma intesa con Trump al 15%, Bruxelles in affanno

trump firma mediatori accordoTrump firma l'accordo di pace per Gaza insieme ai leader di Egitto, Turchia e Qatar - Il presidente Usa a Sharm: 'Al via la fase 2 dell'accordo'. Lo riporta ansa.it

trump firma mediatori accordoTrump firma l'accordo di pace per Gaza - Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Firma Mediatori Accordo