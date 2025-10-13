Trump firma accordo | Pace sia duratura
19.35 Donald Trump firma l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheikh, insieme ai leader di Egitto,Turchia e Qatar, tutti Paesi mediatori dell'accordo."Un giorno incredibile per il Medio Oriente", afferma il presidente Usa. "Primi passi verso la pace sono sempre i più difficili, e oggi li abbiamo compiuti insieme".Ora lo slancio verso una "pace grande,gloriosa e duratura",dice nel suo discorso. "Ci sono voluti 3mila anni". Ora "abbiamo l'opportunità di lasciarci alle spalle vecchie faide e odi acerrimi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Parmigiano Reggiano, con la firma di Trump i dazi passano dal 25% al 15%
Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | Media: la firma oggi alle 11 | Liberi entro lunedì gli ostaggi vivi
Dazi, l’Ue resta indietro: Giappone firma intesa con Trump al 15%, Bruxelles in affanno
Ostaggi a casa. ? Trump vola in Egitto per la firma dell'accordo. Il commento di Alessandro Marrone. Inoltre: il Nobel 2025 per l'Economia a Mokyr, Aghion e Howitt per l'innovazione (con Emanuele Felice) https://tinyurl.com/mhj4t45f #EffettoGiorno #Nobel - X Vai su X
Tg2. . In #Egitto per la storica firma dell'accordo per la #pace a #Gaza davanti al presidente #Trump e ai leader di 22 Paesi - facebook.com Vai su Facebook
Trump firma l'accordo di pace per Gaza insieme ai leader di Egitto, Turchia e Qatar - Il presidente Usa a Sharm: 'Al via la fase 2 dell'accordo'. ansa.it scrive
Gaza, Trump alla Knesset: “L’era del terrore è finita”. E chiede di graziare Netanyahu. Poi firma l’accordo a Sharm - Un giornalista ha chiesto al presidente Donald Trump quale fosse il suo messaggio ad Hamas in seguito alle notizie secondo cui il gruppo svolgerà un ruolo di forza di polizia palestinese: “Abbiamo dat ... Da ilfattoquotidiano.it