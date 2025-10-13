Trump firma accordo | Pace sia duratura

Servizitelevideo.rai.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.35 Donald Trump firma l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheikh, insieme ai leader di Egitto,Turchia e Qatar, tutti Paesi mediatori dell'accordo."Un giorno incredibile per il Medio Oriente", afferma il presidente Usa. "Primi passi verso la pace sono sempre i più difficili, e oggi li abbiamo compiuti insieme".Ora lo slancio verso una "pace grande,gloriosa e duratura",dice nel suo discorso. "Ci sono voluti 3mila anni". Ora "abbiamo l'opportunità di lasciarci alle spalle vecchie faide e odi acerrimi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - firma

Parmigiano Reggiano, con la firma di Trump i dazi passano dal 25% al 15%

Gaza, Trump annuncia la pace tra Israele e Hamas | Media: la firma oggi alle 11 | Liberi entro lunedì gli ostaggi vivi

Dazi, l’Ue resta indietro: Giappone firma intesa con Trump al 15%, Bruxelles in affanno

trump firma accordo paceTrump firma l'accordo di pace per Gaza insieme ai leader di Egitto, Turchia e Qatar - Il presidente Usa a Sharm: 'Al via la fase 2 dell'accordo'. ansa.it scrive

trump firma accordo paceGaza, Trump alla Knesset: “L’era del terrore è finita”. E chiede di graziare Netanyahu. Poi firma l’accordo a Sharm - Un giornalista ha chiesto al presidente Donald Trump quale fosse il suo messaggio ad Hamas in seguito alle notizie secondo cui il gruppo svolgerà un ruolo di forza di polizia palestinese: “Abbiamo dat ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Firma Accordo Pace