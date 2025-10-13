Trump fa il suo consueto gesto con il pungo prima di prendere il volo per l' Egitto – Il video
(Agenzia Vista) Israele, 13 ottobre 2025 Ecco il Presidente Usa Donald Trump in Israele che sale le scalette dell'aereo alla volta dell'Egitto per la firma degli accordi di pace per Gaza. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
(Adnkronos) - Dopo la guerra tra Azerbaigian e Albania, Donald Trump 'inventa' il conflitto Cambogia e Armenia. Il presidente degli Stati Uniti interviene all'American Cornerstone Institute e, come di consueto, elenca i successi ottenuti come mediatore internazi - facebook.com Vai su Facebook
QUEL DIAVOLO DI TRUMP... Il cessate il fuoco a Gaza non fa certamente felice Putin e palesa, se ve ne fosse bisogno, la sconfitta totale dell'Iran. Ne ho parlato nella mia consueta rubrica settimanale a #SkyTg24Business - X Vai su X
Trump fa il suo consueto gesto con il pungo prima di prendere il volo per l'Egitto - Ecco il Presidente Usa Donald Trump in Israele che sale le scalette dell'aereo alla volta dell'Egitto per la firma degli accordi di pace per Gaza. Secondo ilgiornale.it
