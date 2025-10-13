Trump fa il suo consueto gesto con il pungo prima di prendere il volo per l' Egitto – Il video

Open.online | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Israele, 13 ottobre 2025 Ecco il Presidente Usa Donald Trump in Israele che sale le scalette dell'aereo alla volta dell'Egitto per la firma degli accordi di pace per Gaza. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - consueto

trump fa suo consuetoTrump fa il suo consueto gesto con il pungo prima di prendere il volo per l'Egitto - Ecco il Presidente Usa Donald Trump in Israele che sale le scalette dell'aereo alla volta dell'Egitto per la firma degli accordi di pace per Gaza. Secondo ilgiornale.it

trump fa suo consuetoRichard Gere a “Che Tempo che Fa”: «Trump? Un furbo manipolatore delle paure della gente» - R ichard Gere è stato tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Che Tempo che Fa, condotta da Fabio Fazio, il 5 ottobre. Lo riporta iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Fa Suo Consueto