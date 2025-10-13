Trump eroe in Israele | la sua sagoma stampata sulle kippah e sui cappellini alla Knesset

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump osannato, ringraziato, celebrato da Israele come il vero fautore dell’accordo che ha messo fine alla guerra a Gaza e al conseguente ritorno a casa degli ostaggi. Un enorme cartello di ringraziamento al presidente degli Stati Uniti è esposto sulla spiaggia di Tel Aviv, come mostrato nelle immagini trasmesse da Channel 12. “Grazie”, si legge sullo striscione, raffigurante la sagoma della testa di Trump sospesa sopra due strisce blu e le stelle di David blu che simboleggiano la bandiera israeliana. La scrittura include anche la parola “casa” in inglese ed ebraico. E ci sono anche gadget dedicati al capo della Casa Bianca: nelle immagini sui media internazionali si vedono israeliani che indossano kippah con la stampa del suo volto, mentre alla Knesset il personale distribuisce cappellini da baseball rossi che ricordano il logo ‘Make America Great Again’, in vista del suo discorso alla plenaria del Parlamento israeliano, con la scritta ‘Trump, il presidente della pace’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trump eroe in israele la sua sagoma stampata sulle kippah e sui cappellini alla knesset

© Ilfattoquotidiano.it - Trump eroe in Israele: la sua sagoma stampata sulle kippah e sui cappellini alla Knesset

In questa notizia si parla di: trump - eroe

Trump proclama il Columbus Day: “Vittima della cancel culture, vero eroe americano”

Trump: “Netanyahu è un eroe di guerra”

Trump, Netanyahu eroe di guerra. Credo di esserlo anch'io

trump eroe israele suaL’omaggio di Israele a Trump, la scritta vista dall’Air Force e le parole del presidente Usa: “Decisivo nostro attacco a impianti nucleari iraniani” - Trump parlerà in mattinata alla Knesset, il parlamento israeliano, poi partirà, intorno alle 13 ora locale (12 italiane), verso l’Egitto per partecipare al Summit di pace di Sharm el Sheikh e ... Lo riporta ilriformista.it

trump eroe israele suaTappeti rossi e strade blindate. Il trionfo di Trump-pacificatore (in Israele con lo "scudo blu") - Il tycoon celebra il successo diplomatico a Gerusalemme: il colossale dispositivo di sicurezza. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Eroe Israele Sua