Trump eroe in Israele | la sua sagoma stampata sulle kippah e sui cappellini alla Knesset
Donald Trump osannato, ringraziato, celebrato da Israele come il vero fautore dell’accordo che ha messo fine alla guerra a Gaza e al conseguente ritorno a casa degli ostaggi. Un enorme cartello di ringraziamento al presidente degli Stati Uniti è esposto sulla spiaggia di Tel Aviv, come mostrato nelle immagini trasmesse da Channel 12. “Grazie”, si legge sullo striscione, raffigurante la sagoma della testa di Trump sospesa sopra due strisce blu e le stelle di David blu che simboleggiano la bandiera israeliana. La scrittura include anche la parola “casa” in inglese ed ebraico. E ci sono anche gadget dedicati al capo della Casa Bianca: nelle immagini sui media internazionali si vedono israeliani che indossano kippah con la stampa del suo volto, mentre alla Knesset il personale distribuisce cappellini da baseball rossi che ricordano il logo ‘Make America Great Again’, in vista del suo discorso alla plenaria del Parlamento israeliano, con la scritta ‘Trump, il presidente della pace’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Trump parlerà in mattinata alla Knesset, il parlamento israeliano, poi partirà, intorno alle 13 ora locale (12 italiane), verso l'Egitto per partecipare al Summit di pace di Sharm el Sheikh
Il tycoon celebra il successo diplomatico a Gerusalemme: il colossale dispositivo di sicurezza.