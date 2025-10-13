Trump elogia Meloni | Ottimo lavoro travaso di bile a sinistra dopo la pace storica
Firmati gli accordi di pace in Medio Oriente. Il primo ad apporre la propria firma è stato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha dichiarato: "Ci sono voluti tremila anni per arrivare fin qui". I documenti sono stati successivamente sottoscritti dai principali mediatori della trattativa tra Israele e Hamas: il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, padrone di casa; l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani e il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. La firma è stata accolta da un lungo applauso degli oltre venti leader internazionali presenti all'International Conference Center di Sharm el-Sheikh, tra cui la premier italiana Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
