Trump e l’accordo Israele – Hamas | Sono bravo a fare la pace
Sull’ Air Force One, in volo verso il Medio Oriente, Donald Trump ha concesso ai giornalisti un’intervista celebrativa. «La guerra è finita, sono bravo a fare la pace », ha dichiarato il presidente, riferendosi al suo ruolo nel cessate il fuoco a Gaza e nella liberazione degli ostaggi israeliani. Ma Trump non si è fermato. Ha rivendicato di avere « risolto otto guerre » e ha già messo gli occhi sul prossimo possibile conflitto: quello tra Pakistan e Afghanistan, che ha visto raid aerei pakistani su Kabul e contrattacchi talebani al confine. (video ANSA). 🔗 Leggi su Panorama.it
Donald Trump ha firmato l'accordo di pace per Gaza a Sharm el Sheik. Poco dopo è toccato al presidente egiziano al Sisi, con cui co-presiede il vertice egiziano sul futuro della Striscia, al presidente turco Erdogan e al premier del Qatar, tutti Paesi mediatori d
