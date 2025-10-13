Trump e l’accordo Israele – Hamas | Sono bravo a fare la pace

Sull’ Air Force One, in volo verso il Medio Oriente, Donald Trump ha concesso ai giornalisti un’intervista celebrativa. «La guerra è finita, sono bravo a fare la pace », ha dichiarato il presidente, riferendosi al suo ruolo nel cessate il fuoco a Gaza e nella liberazione degli ostaggi israeliani. Ma Trump non si è fermato. Ha rivendicato di avere « risolto otto guerre » e ha già messo gli occhi sul prossimo possibile conflitto: quello tra Pakistan e Afghanistan, che ha visto raid aerei pakistani su Kabul e contrattacchi talebani al confine. (video ANSA). 🔗 Leggi su Panorama.it

