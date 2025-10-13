Trump è in Israele | il programma della visita lampo
Donald Trump è arrivato in Israele per una visita lampo di sole quattro ore, prima di un ulteriore spostamento alla volta di Sharm el-Sheikh, in Egitto. Accolto alle 9:20 locali (8:20 in Italia) all’aeroporto ‘Ben Gurion’ di Tel Aviv dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal presidente Isaac Herzog, dopo un colloquio con Bibi nell’ufficio del premier alla Knesset i due hanno in programma alle 10:45 un incontro con le famiglie degli ostaggi. Donald Trump ricevuto da Benjamin Netanyahu all’aeroporto di Tel Aviv (Ansa). Alle 10 italiane Trump, Netanyahu, il presidente della Knesset Amir Ohana e il leader dell’opposizione Yair Lapid parleranno davanti a tutti i deputati. 🔗 Leggi su Lettera43.it
