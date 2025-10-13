Trump e il progetto della Gaza Riviera | Per ora ci sono solo macerie ma col passare degli anni sarà molto bella
A febbraio si era spinto a pubblicare sui suoi social un video in cui Gaza, già ampiamente devastata, sarebbe stata trasformata in una destinazione turistica di pregio, con passeggiate, grattacieli, hotel di lusso e spiagge meravigliose. Il progetto è quello della Gaza Riviera, da costruire sulle macerie di due anni di raid e bombardamenti dell’esercito israeliano. E ora che la tregua è arrivata, la domanda a Trump l’hanno fatta i giornalisti a bordo dell’Air force One, mentre il presidente Usa era diretto verso Israele. “È devastato, è come un cantiere di demolizione. Bisogna sbarazzarsi di quello che c’è lì”, ha detto riferendosi agli edifici danneggiati e rasi al suolo a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
