Egregio direttore Feltri, durante l'ora di storia abbiamo affrontato la Rivoluzione americana e la Dichiarazione d'indipendenza. La professoressa - ovviamente di sinistra - dopo aver scherzato su Trump, prendendolo in giro, afferma che l'accordo di pace proposto da Trump, accettato da tutto il mondo, occidentale ed arabo, cristiano e musulmano, che è riuscito a fare trattare per la prima volta Israele e Hamas, non è un piano giusto. Perché? Perché lede alcuni diritti che uno Stato «in quanto tale deve avere, come il potere di dichiarare guerra» - quindi per questa professoressa noi come Italia non siamo uno Stato perché la Costituzione dice che non possiamo dichiarare guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump è il primo che apre un dialogo concreto