Trump è diretto alla Knesset Netanyahu è a bordo dell’auto del capo della Casa Bianca

Il primo appuntamento di Trump in Israele sarà l'incontro con i familiari degli ostaggi alle 9.45 ora italiana L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump è diretto alla Knesset. Netanyahu è a bordo dell’auto del capo della Casa Bianca

In questa notizia si parla di: trump - diretto

Woody Allen e quella volta che ha diretto Donald Trump come attore: «Mi colpì, era bravo»

Trump darà i Tomahawk a Kiev: “Ma voglio sapere come li userà”. Abbattuto drone ucraino diretto su Mosca

Trump interrompe i contatti diplomatici con il Venezuela: ordine diretto a Grenell

"È un onore essere coinvolto" in un momento come questo: "È un evento speciale. Tutti applaudono contemporaneamente, cosa mai accaduta prima". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, prima di imbarcarsi sull'Air Force One diretto in Israele e in Egit - X Vai su X

HuffPost Italia. . “Ho un canale diretto con Putin per i bambini ucraini rapiti”, ha annunciato la First lady americana, Melania Trump, in un "discorso alla nazione" durato cinque minuti. “Otto bambini sono già stati riuniti con le loro famiglie”, ha poi aggiunto. Ad a - facebook.com Vai su Facebook

Trump propone accordo di pace diretto tra Russia e Ucraina: incontro con Zelensky alla Casa Bianca - Donald Trump definisce “eccellenti” i colloqui con Putin in Alaska e propone un accordo di pace diretto tra Russia e Ucraina. Scrive it.euronews.com