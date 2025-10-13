Trump è diretto alla Knesset Netanyahu è a bordo dell’auto del capo della Casa Bianca

13 ott 2025

Il primo appuntamento di Trump in Israele sarà l'incontro con i familiari degli ostaggi alle 9.45 ora italiana L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

