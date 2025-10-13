Trump dice che Meloni è una bella donna e che negli Usa una frase così ti rovina la carriera politica
Donald Trump ha salutato Giorgia Meloni al summit di Sharm el-Sheikh per la pace a Gaza, e nel farlo l'ha introdotta come "una donna giovane e bella". Poi ha aggiunto che negli Stati Uniti "se descrivi una donna come 'bella' è la fine della tua carriera politica", nonostante negli anni abbia detto ben di peggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky su X: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Meloni per il sostegno»
Putin dice sì all'incontro con Trump. Zelensky su X: «L'Europa sia coinvolta, grazie a Melooni per il sostegno»
Siparietto tra Meloni e Trump: “Sei bellissima”. E Erdogan le dice: “Devi smettere di fumare” - Protagonista di due siparietti, prima con Donald Trump e poi con Recep Tayyip Erdogan, la premier Giorgia Meloni. Si legge su repubblica.it
Vertice Sharm, Trump a Meloni: "Lei è bellissima, non se la prende se lo dico vero?" - negli Stati Uniti, di solito, è la fine della carriera se lo fai - Secondo repubblica.it