Trump dice che Meloni è una bella donna e che negli Usa una frase così ti rovina la carriera politica

Fanpage.it | 13 ott 2025

Donald Trump ha salutato Giorgia Meloni al summit di Sharm el-Sheikh per la pace a Gaza, e nel farlo l'ha introdotta come "una donna giovane e bella". Poi ha aggiunto che negli Stati Uniti "se descrivi una donna come 'bella' è la fine della tua carriera politica", nonostante negli anni abbia detto ben di peggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

