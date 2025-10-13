Trump atteso in Israele Thank you

Servizitelevideo.rai.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

7.45 Il presidente Trump è atteso in Israele nel giorno della liberazione degli ostaggi da parte di Hamas. "La guerra è finita, lo capite?", ha chiesto ai giornalisti con lui a bordo dell'Air Force One, dicendosi fiducioso sulla tenuta dell'accordo:"La gente è stanca" "Mi piacerebbe mettere piede a Gaza",ha anche detto. Dopo la tappa in Israele, in Egitto al summit di pace a Sharm. In Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, uno striscione invoca per lui il Nobel per la pace; sulla spiaggia, un'installazione visibile dal cielo: Thank you. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - atteso

Vertice USA-Russia in Alaska: Zelensky atteso a Berlino per la videoconferenza con Trump e i leader europei

“Succederà il 5 dicembre”. Trump, è arrivato l’annuncio tanto atteso! Cosa succede

Trump atteso nel Regno Unito: chi ci sarà (e chi no) al banchetto in suo onore

trump atteso israele thankOggi Trump in Medio Oriente: visita lampo in Israele, poi il vertice in Egitto su Gaza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Oggi Trump in Medio Oriente: visita lampo in Israele, poi il vertice in Egitto su Gaza ... Si legge su tg24.sky.it

trump atteso israele thankHai salvato un nuovo articolo - La nota scritta a mano di Benjamin e Sara Netanyahu per gli israeliani rientrati: «Bentornati» e a ognuno hanno scritto «ti ... Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Atteso Israele Thank