Trump arriva in Israele un enorme ‘grazie’ sulla spiaggia | il messaggio speciale
(Adnkronos) – Donald Trump arriva in Israele e, nella giornata della liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas, trova un ringraziamento speciale. Sulla spiaggia di Tel Aviv, sorvolata dall'Air Force One prima dell'atterraggio all'aeroporto Ben Gurion, è stato realizzato un enorme messaggio di ringraziamento per il presidente degli Stati Uniti. Un immenso 'Thank You', abbinato alla . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: trump - arriva
Coca-Cola cede a Trump: arriva la nuova ricetta con zucchero di canna (solo negli USA)
Mosca avanza, Zelensky: non cederemo terre. L’inviato di Trump arriva a Kiev | Wsj: «Usa blocca missili lungo raggio contro la Russia»
Trump contro Putin, arriva la stretta sull’Ucraina: «Non vediamo alcun progresso»
Arriva Trump al vertice in Medio Oriente: “La guerra è finita”. Ma la fase due è a rischio - X Vai su X
MEDIO ORIENTE | Arriva Trump, in Israele scatta l'operazione 'Scudo blu'. Eccezionali misure di sicurezza, strade chiuse, blindati dagli Usa #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Trump arriva in Israele, un enorme ‘grazie’ sulla spiaggia: il messaggio speciale - (Adnkronos) – Donald Trump arriva in Israele e, nella giornata della liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas, trova un ringraziamento speciale. Segnala pianetagenoa1893.net
Israele ringrazia Trump: maxi striscione a Tel Aviv per la liberazione degli ostaggi e la fine del conflitto VIDEO - Donald Trump è atterrato in Israele nella mattinata di oggi, lunedì 13 ottobre. Si legge su ilgazzettino.it