Trump arriva in Israele | La guerra è finita E Hamas libera gli ostaggi

Poco fa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, accolto dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu, del Presidente Isaac Herzog e dall’Ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter. Trump è arrivato in Israele per celebrare l’accordo tra Israele e Hamas mediato dagli Stati Uniti e dai Paesi arabi. Dopo i colloqui privati con Netanyahu e Herzog, seguiti da un incontro con le famiglie dei 20 ostaggi liberati stamani, il programma della giornata del presidente Usa prevede un discorso alla Knesset mentre, nel pomeriggio, Trump decollerà direttamente per l’Egitto, dove co-presiederà il “Gaza Peace Summit” a Sharm El-Sheikh con il Presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Un medio oriente formato Trump. Il presidente americano arriva in Israele e in Egitto per passare alla seconda fase del piano e Hamas sta già facendo di tutto per renderla complessa. Di @Micol_Fla - X Vai su X
Donald Trump arriva in Israele accolto da Netanyahu: due autocrati per un giorno comunque storico - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato in Israele per rivolgersi al Parlamento israeliano, prima di recarsi a Sharm el- Lo riporta globalist.it
"Ne hanno tutti abbastanza". Trump atterra in Israele per celebrare la fine della guerra e il rilascio degli ostaggi - Tra speranze di pace e tensioni irrisolte, la missione di Trump in Israele segna l’inizio di un fragile equilibrio nel nuovo Medio Oriente post- msn.com scrive