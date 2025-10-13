Trump arriva in Israele | La guerra è finita E Hamas libera gli ostaggi

Poco fa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, accolto dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu, del Presidente Isaac Herzog e dall’Ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter. Trump è arrivato in Israele per celebrare l’accordo tra Israele e Hamas mediato dagli Stati Uniti e dai Paesi arabi. Dopo i colloqui privati con Netanyahu e Herzog, seguiti da un incontro con le famiglie dei 20 ostaggi liberati stamani, il programma della giornata del presidente Usa prevede un discorso alla Knesset mentre, nel pomeriggio, Trump decollerà direttamente per l’Egitto, dove co-presiederà il “Gaza Peace Summit” a Sharm El-Sheikh con il Presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

