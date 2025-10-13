Trump arriva in Israele il suo Airforce One vola a bassa quota sulla Piazza degli Ostaggi
È atterrato a Tel Aviv accolto da cori e bandiere: Donald Trump torna in Israele nel giorno simbolico della liberazione degli ostaggi. Il presidente degli Stati Uniti ha voluto sorvolare la costa a bassa quota con il suo Air Force One, generando applausi e manifestazioni di entusiasmo da parte della folla radunata tra spiagge e piazze. Un arrivo che ha assunto i toni del trionfo, mentre la popolazione celebrava il rilascio di alcuni prigionieri detenuti da Hamas. L’iniziativa ha rafforzato l’immagine di Trump come figura amica di Israele, in un momento ad alta tensione per la regione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
