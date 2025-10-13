Trump arriva a Tel Aviv il pugno chiuso in segno di vittoria e la stretta di mano con Netanyahu – Video

Il presidente Donald Trump è sceso dall’Air Force One all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv accolto dal presidente israeliano Isaac Herzog e dal premier Benjamin Netanyahu, accompagnati dalle consorti. Il gruppetto si è quindi fermato qualche minuto a chiacchierare e subito dopo il presidente Usa ha salutato la figlia Ivanka e il genero Jared Kushner. Prima di scendere dall’aereo Trump, affacciandosi alla scaletta, aveva agitato il pugno in segno di trionfo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump arriva a Tel Aviv, il pugno chiuso in segno di vittoria e la stretta di mano con Netanyahu – Video

