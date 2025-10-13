Trump arriva a Sharm accolto da Al Sisi | È già la fase 2 dell’accordo per Gaza Assente Netanyahu – La diretta

Donald Trump è atterrato nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre a Sharm el-Sheikh per partecipare al summit per la pace in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti è partito dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, dopo che questa mattina è intervenuto alla Knesset. Tra i grandi assenti al vertice in Egitto, il premier israeliano Benjamin Netanyahu. In giornata, a Saharm El-Sheik sono arrivati diversi leader mondiali, pronti ad assistere al vertice in cui si discuterà del futuro di Gaza. Saltato invece l’incontro tra il presidente Usa e alcuni degli ostaggi liberati, anche a causa del forte ritardo sul programma della missione del tycoon. 🔗 Leggi su Open.online