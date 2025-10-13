Trump alla Knesset si rivolge a Herzog | Presidente perché non concede la grazia a Netanyahu?
“Signor Presidente, perché non gli concede la grazia? “. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in riferimento ai problemi legali del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, rivolgendosi al presidente israeliano Isaac Herzog, durante il suo intervento alla Knesset. Trump ha riconosciuto che la sua osservazione non era tra quelle preparate, ma ha affermato di non poter fare a meno di sostenere il suo alleato. “Mi piace questo signore qui, e sembra avere molto senso, sapete, che ci piaccia o no, questo è stato uno dei più grandi presidenti in tempo di guerra”, ha detto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
