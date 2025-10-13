Trump alla Knesset | Oggi è l’alba di un nuovo giorno

Lidentita.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente statunitense ha chiesto la grazia per Netanyahu al suo omologo israeliano Herzog L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

trump alla knesset oggi 232 l8217alba di un nuovo giorno

© Lidentita.it - Trump alla Knesset: “Oggi è l’alba di un nuovo giorno”

In questa notizia si parla di: trump - knesset

Trump: accetto di parlare alla Knesset

Trump: accetto invito alla Knesset

Gaza, stop alle armi e ritiro truppe israeliane. Trump parlerà alla Knesset

trump knesset oggi 232Trump interrotto da due parlamentari nel discorso alla Knesset - "Questo e' l'inizio dell'era della fede e della speranza questa &#232; l'alba storica di un nuovo Medio Oriente ". Segnala tg.la7.it

trump knesset oggi 232Trump alla Knesset, 8 passaggi chiave: “È l'alba storica di un nuovo Medio Oriente”... "Grazia per Netanyahu" - Oltre un'ora di intervento davanti al Parlamento israeliano. Secondo huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Knesset Oggi 232