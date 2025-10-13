Trump alla Knesset | Oggi è l’alba di un nuovo giorno
Il presidente statunitense ha chiesto la grazia per Netanyahu al suo omologo israeliano Herzog L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: trump - knesset
Trump: accetto di parlare alla Knesset
Trump: accetto invito alla Knesset
Gaza, stop alle armi e ritiro truppe israeliane. Trump parlerà alla Knesset
#Trump alla Knesset: #Israele ha vinto con le armi, ora le vittorie diventino pace - X Vai su X
Accolto da una lunga standing ovation, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è entrato nell’aula della Knesset di Gerusalemme per pronunciare un discorso sul suo piano di pace per Gaza. Al suo ingresso, i deputati israeliani si sono alzati in piedi appla Vai su Facebook
Trump interrotto da due parlamentari nel discorso alla Knesset - "Questo e' l'inizio dell'era della fede e della speranza questa è l'alba storica di un nuovo Medio Oriente ". Segnala tg.la7.it
Trump alla Knesset, 8 passaggi chiave: “È l'alba storica di un nuovo Medio Oriente”... "Grazia per Netanyahu" - Oltre un'ora di intervento davanti al Parlamento israeliano. Secondo huffingtonpost.it