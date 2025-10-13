Trump alla Knesset | Netanyahu mi ha chiesto così tante armi gli ho dato le migliori Le avete usate bene

Donald Trump, nel suo lungo discorso alla Knesset, ha affermato che gli Stati Uniti hanno le armi migliori e “francamente ne abbiamo date molte a Israele”. “Bibi mi chiamava così tante volte: puoi procurarmi quest’arma, quell’arma, e altre di cui non avevo mai sentito parlare. Israele sapeva come usarle bene “. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

