Trump alla Knesset | Netanyahu mi ha chiesto così tante armi gli ho dato le migliori Le avete usate bene

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump, nel suo lungo discorso alla Knesset, ha affermato che gli Stati Uniti hanno le armi migliori e “francamente ne abbiamo date molte a Israele”. “Bibi mi chiamava così tante volte: puoi procurarmi quest’arma, quell’arma, e altre di cui non avevo mai sentito parlare. Israele sapeva come usarle bene “. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trump alla knesset netanyahu mi ha chiesto cos236 tante armi gli ho dato le migliori le avete usate bene

© Ilfattoquotidiano.it - Trump alla Knesset: “Netanyahu mi ha chiesto così tante armi, gli ho dato le migliori. Le avete usate bene”

In questa notizia si parla di: trump - knesset

Trump: accetto di parlare alla Knesset

Trump: accetto invito alla Knesset

Gaza, stop alle armi e ritiro truppe israeliane. Trump parlerà alla Knesset

trump knesset netanyahu haTrump e Netanyahu, gesti e parole: cos'è successo alla Knesset - Ovazioni per il presidente Usa che ha parlato di «una nuova alba di pace. Come scrive avvenire.it

trump knesset netanyahu haTrump alla Knesset, 8 passaggi chiave: “È l'alba storica di un nuovo Medio Oriente”... "Grazia per Netanyahu" - Oltre un'ora di intervento davanti al Parlamento israeliano. Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Knesset Netanyahu Ha