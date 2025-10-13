Trump alla Knesset l' ironia sul gobbo fuori uso all' Onu

(LaPresse) L’ironia del presidente della Knesset Amir Ohana sul gobbo fuori uso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite durante l’intervento del presidente Usa Trump. “E a proposito, Presidente Trump, il suo team ha controllato il teleprompter. Funziona perfettamente”, ha detto prima del discorso di Trump al Parlamento israeliano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump alla Knesset, l'ironia sul gobbo fuori uso all'Onu

In questa notizia si parla di: trump - knesset

Trump: accetto di parlare alla Knesset

Trump: accetto invito alla Knesset

Gaza, stop alle armi e ritiro truppe israeliane. Trump parlerà alla Knesset

Trump interrotto da un parlamentare nel discorso alla Knesset https://tg.la7.it/esteri/trump-interrotto-knesset-parlamentari-13-10-2025-245846… - X Vai su X

Accolto da una lunga standing ovation, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è entrato nell’aula della Knesset di Gerusalemme per pronunciare un discorso sul suo piano di pace per Gaza. Al suo ingresso, i deputati israeliani si sono alzati in piedi appla Vai su Facebook

Trump alla Knesset, l'ironia sul gobbo fuori uso all'Onu - (LaPresse) L'ironia del presidente della Knesset Amir Ohana sul gobbo fuori uso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite durante l'intervento ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Scala mobile bloccata e gobbo fuori uso, l'imbarazzo di Trump per gli imprevisti all'Onu - In occasione della plenaria dell'Assemblea Generale, come di consueto, anche il Presidente Trump ha tenuto un discorso nel palazzo di vetro delle Nazioni Unite di fronte a diplomatici e rappresentanti ... tg24.sky.it scrive