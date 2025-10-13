Trump alla Knesset l' ironia sul gobbo fuori uso all' Onu

Lapresse.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) L’ironia del presidente della Knesset Amir Ohana sul gobbo fuori uso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite durante l’intervento del presidente Usa Trump. “E a proposito, Presidente Trump, il suo team ha controllato il teleprompter. Funziona perfettamente”, ha detto prima del discorso di Trump al Parlamento israeliano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

trump alla knesset l ironia sul gobbo fuori uso all onu

© Lapresse.it - Trump alla Knesset, l'ironia sul gobbo fuori uso all'Onu

In questa notizia si parla di: trump - knesset

Trump: accetto di parlare alla Knesset

Trump: accetto invito alla Knesset

Gaza, stop alle armi e ritiro truppe israeliane. Trump parlerà alla Knesset

trump knesset ironia gobboTrump alla Knesset, l'ironia sul gobbo fuori uso all'Onu - (LaPresse) L'ironia del presidente della Knesset Amir Ohana sul gobbo fuori uso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite durante l'intervento ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Scala mobile bloccata e gobbo fuori uso, l'imbarazzo di Trump per gli imprevisti all'Onu - In occasione della plenaria dell'Assemblea Generale, come di consueto, anche il Presidente Trump ha tenuto un discorso nel palazzo di vetro delle Nazioni Unite di fronte a diplomatici e rappresentanti ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Knesset Ironia Gobbo