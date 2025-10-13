Trump alla Knesset | La pace non è una speranza ma una realtà E Netanyahu lo ringrazia per aver riportato gli ostaggi
La Knesset, ossia il Parlamento israeliano, ha ringraziato Donald Trump per l’impegno profuso negli accordi di pace tra lo Stato ebraico e Hamas. Il presidente americano è stato accolto da una standing ovation e dagli applausi dei parlamentari di destra e sinistra. In seguito, il presidente americano ha pronunciato un discorso in cui ha evidenziato di aver risolto otto guerre in pochi mesi e che è stata la sua coscienza a suggerirglielo. Poi ha aggiunto che i cittadini americani hanno pianto assieme a Israele durante il 7 ottobre e che “tutti gli ebrei devono sapere che l’America è con voi. Non dimenticate quella data e fate in modo che non si ripeta mai più”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
