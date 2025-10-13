Trump alla Knesset il presidente Usa accolto con un’ovazione e una standing ovation dai parlamentari israeliani

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato accolto da un’ovazione e una standing ovation da parte dei membri del Parlamento israeliano al suo ingresso alla seduta plenaria della Knesset prima del discorso sul suo piano di pace per Gaza. Applausi scroscianti sono stati riservati anche ai membri del gabinetto di Trump presenti nella tribuna pubblica: il Segretario di Stato Marco Rubio e il Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Anche Ivanka Trump ha preso posto nell’aula del Parlamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

