Trump alla Knesset il presidente Usa accolto con un’ovazione e una standing ovation dai parlamentari israeliani
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato accolto da un’ovazione e una standing ovation da parte dei membri del Parlamento israeliano al suo ingresso alla seduta plenaria della Knesset prima del discorso sul suo piano di pace per Gaza. Applausi scroscianti sono stati riservati anche ai membri del gabinetto di Trump presenti nella tribuna pubblica: il Segretario di Stato Marco Rubio e il Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Anche Ivanka Trump ha preso posto nell’aula del Parlamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
trump - knesset
Gaza, stop alle armi e ritiro truppe israeliane. Trump parlerà alla Knesset
Prima di tenere il suo discorso sull'accordo di pace tra Israele e Hamas al parlamento israeliano, Trump ha scritto un messaggio sul libro degli ospiti della Knesset: "È un grande onore, un grande e bellissimo giorno, un nuovo inizio"
"Un giorno grandioso e meraviglioso, un nuovo inizio, l'alba di un nuovo giorno", lo ha scritto Trump all'arrivo al palazzo della Knesset firmando il libro degli ospiti del Parlamenro israeliano. Il Presidente Usa è stato accompagnato dal primo ministro Benjamin
Gaza, Trump parla alla Knesset: "Israele ha vinto, ora la pace". In Egitto oltre 20 leader per l'accordo: Netanyahu non va - "La ringrazio personalmente a nome di tutta la nazione per il ritorno degli ostaggi", oggi "sono tutti tornati a casa" in Israele.
