Trump alla Knesset il presidente Amir Ohana | Sarà consacrato nel pantheon della storia

(LaPresse) Il presidente della Knesset israeliana, Amir Ohana, ha definito Donald Trump “Un gigante della storia ebraica”, rivolgendosi al parlamento. “Signor Presidente, lei è davanti al popolo di Israele non come un altro presidente americano, ma come un gigante della storia ebraica, uno per cui dobbiamo guardare indietro di due millenni e mezzo nella notte dei tempi per trovare un parallelo, Ciro il Grande. Lei, presidente Donald J. Trump, è un colosso che sarà consacrato nel pantheon della storia ”, ha detto Ohana al il presidente degli Stati Uniti tra gli applausi scroscianti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

