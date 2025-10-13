Trump alla Knesset | il discorso del presidente Usa interrotto da contestatori

(LaPresse) Il discorso di Donald Trump alla Knesset è stato brevemente interrotto. Due deputati, Ayman Odeh e Ofer Cassif, hanno sollevato un cartello con la scritta “Riconoscete la Palestina”. Ufficiali della sicurezza hanno trascinato fuori dall’aula i contestatori. Trump ha poi ripreso il discorso, dichiarando che il loro intervento “è stato efficace”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump alla Knesset: il discorso del presidente Usa interrotto da contestatori

In questa notizia si parla di: trump - knesset

