L'inizio del discorso del presidente americano al parlmento israeliano. La gioia per il rilascio degli ostaggi vivi e i complimenti al primo ministro Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump alla Knesset: "Finisce era del terrore, inizia era della speranza"

Accolto da una lunga standing ovation, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è entrato nell'aula della Knesset di Gerusalemme per pronunciare un discorso sul suo piano di pace per Gaza. Al suo ingresso, i deputati israeliani si sono alzati in piedi appla

Il discorso di Trump alla Knesset: "L'alba di un nuovo medio oriente".

Trump interrotto da due parlamentari nel discorso alla Knesset - "Questo e' l'inizio dell'era della fede e della speranza questa è l'alba storica di un nuovo Medio Oriente ".

TRUMP ALLA KNESSET: GIORNO DI PROFONDA GIOIA E SPERANZA, FINE ERA TERRORISMO - "Ci riuniamo in un giorno di profonda gioia e speranza per ringraziare dio, Abramo, Isacco, Giacobbe".