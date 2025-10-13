Trump alla Knesset due deputati protestano | presidente Usa interrotto

(Adnkronos) – Momenti di tensione alla Knesset durante l'intervento di Donald Trump. Il discorso del presidente degli Stati Uniti è stato interrotto dalla protesta di due deputati, che sono stati immediatamente allontanati dall'aula. Trump, che stava tessendo le lodi dell'inviato speciale Steve Witkoff, è stato sorpreso dalle urla di un deputato che teneva in mano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

