Trump alla Knesset due deputati protestano | presidente Usa interrotto

Periodicodaily.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Momenti di tensione alla Knesset durante l'intervento di Donald Trump. Il discorso del presidente degli Stati Uniti è stato interrotto dalla protesta di due deputati, che sono stati immediatamente allontanati dall'aula. Trump, che stava tessendo le lodi dell'inviato speciale Steve Witkoff, è stato sorpreso dalle urla di un deputato che teneva in mano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - knesset

Trump: accetto di parlare alla Knesset

Trump: accetto invito alla Knesset

Gaza, stop alle armi e ritiro truppe israeliane. Trump parlerà alla Knesset

trump knesset due deputatiTrump alla Knesset, due deputati protestano: presidente Usa interrotto - Il discorso del presidente degli Stati Uniti è stato interrotto dalla protesta di due deputati, che sono stati imme ... cn24tv.it scrive

trump knesset due deputatiTrump interrotto da due parlamentari nel discorso alla Knesset - "Questo e' l'inizio dell'era della fede e della speranza questa è l'alba storica di un nuovo Medio Oriente ". Secondo tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Knesset Due Deputati