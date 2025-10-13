Trump alla Knesset chiede la grazia per Netanyahu

Nel corso del suo intervento alla Knesset, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sorpreso i presenti invitando il presidente israeliano, Isaac Herzog, a concedere la grazia al primo ministro Benjamin Netanyahu, attualmente sotto processo per tre capi d'accusa di corruzione. "Ho un'idea, signor presidente: perché non gli concede la grazia?", ha chiesto Trump dal podio della Knesset rivolgendosi direttamente a Herzog, e facendo ironicamente riferimento ai presunti regali illeciti al centro di uno dei procedimenti: "Sigari e champagne, chi se ne importa?". Il presidente Usa si era già espresso in passato a favore di Netanyahu, ma mai in maniera così esplicita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

