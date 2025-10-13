Trump al Parlamento israeliano | Un nuovo inizio per il tycoon applausi e cappelli rossi in stile Maga
"Contro ogni pronostico" gli Stati Uniti e i Paesi mediatori "hanno realizzato l'impossibile e riportato a casa gli ostaggi". Sono le parole che il presidente americano Donald Trump rivolgerà alla Knesset secondo indiscrezioni anticipate da fonti israeliane. Trump è il primo presidente degli. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: trump - parlamento
Trump: "Improbabile incontro Putin-Zelensky, ma possibile a tre" | Leopoli, ex presidente del Parlamento ucraino ucciso da un killer travestito da rider
Gaza, riarmo, «resa» a Trump sui dazi: così il Parlamento Ue aspetta al varco Ursula von der Leyen
Londra, maxi-protesta "Stop Trump" durante visita di Stato del tycoon, 3mila fuori dal Parlamento con bandiere pro-Pal e scritte "No racism" - VIDEO
#Gaza Arrivato alla Knesset, il presidente #Trump ha firmato il libro degli ospiti: "Questo è un mio grande onore. Un grande e bel giorno. Un nuovo inizio", la frase che ha lasciato. Al parlamento israeliano pronuncerà un discorso, poi volerà a Sharm el-Sheik - X Vai su X
Il presidente degli #StatiUniti #Trump è in #Medioriente. Più tardi sarà alla #Knesset, il Parlamento israeliano, poi in #Egitto al vertice di #SharmElSheik per la firma dello storico accordo per #Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Trump: «Giornata grandiosa, la guerra è finita, Hamas rispetterà l'accordo, oggi è un nuovo inizio» - Questo il messaggio scritto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul libro degli ospiti dopo il suo arrivo alla ... Lo riporta lasicilia.it
Israele: Trump alla Knesset, "giorno bellissimo, un nuovo inizio" - E' quanto scritto dal presidente ... Riporta ilsole24ore.com