Trump al Parlamento israeliano | Un nuovo inizio per il tycoon applausi e cappelli rossi in stile Maga

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Contro ogni pronostico" gli Stati Uniti e i Paesi mediatori "hanno realizzato l'impossibile e riportato a casa gli ostaggi". Sono le parole che il presidente americano Donald Trump rivolgerà alla Knesset secondo indiscrezioni anticipate da fonti israeliane. Trump è il primo presidente degli. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - parlamento

Trump: "Improbabile incontro Putin-Zelensky, ma possibile a tre" | Leopoli, ex presidente del Parlamento ucraino ucciso da un killer travestito da rider

Gaza, riarmo, «resa» a Trump sui dazi: così il Parlamento Ue aspetta al varco Ursula von der Leyen

Londra, maxi-protesta "Stop Trump" durante visita di Stato del tycoon, 3mila fuori dal Parlamento con bandiere pro-Pal e scritte "No racism" - VIDEO

Trump: «Giornata grandiosa, la guerra è finita, Hamas rispetterà l'accordo, oggi è un nuovo inizio» - Questo il messaggio scritto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul libro degli ospiti dopo il suo arrivo alla ... Lo riporta lasicilia.it

trump parlamento israeliano nuovoIsraele: Trump alla Knesset, "giorno bellissimo, un nuovo inizio" - E' quanto scritto dal presidente ... Riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Parlamento Israeliano Nuovo