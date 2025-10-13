Trump | accordo contro ogni pronostico

12.00 "Contro gogni pronostico" gli Usa e i Paesi mediatori "hanno realizzato l'impossibile e riportato a casa gli ostaggi". Sono le parole che Trump pronuncerà alla Knesset secondo estratti anticipati da fonti israeliane. "Oggi un' alba storica per nuovo Medio Oriente". Trump e Netanyahu hanno incontrato alla Knesset le famiglie degli ostaggi. Secondo alcuni media israeliani, prima di partire per Sharm, Trump visiterà in ospedale i gemelli Berman, rilasciati con altri 18 ostaggi da Hamas. Furono rapiti insieme e tenuti separati 2 anni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it