Trump accolto in Israele con un messaggio gigante di ringraziamento

L'arrivo del presidente americano in un giorno simbolico. Donald Trump è atterrato in Israele in una giornata carica di significato: quella della liberazione degli ostaggi rapiti da Hamas. Il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto un gesto di gratitudine straordinario da parte del popolo israeliano, che lo ha accolto con un omaggio visibile persino dal cielo. Il messaggio sulla spiaggia di Tel Aviv. Sulla spiaggia di Tel Aviv, proprio mentre l' Air Force One sorvolava la costa prima di atterrare all'aeroporto Ben Gurion, è apparso un enorme messaggio di ringraziamento.

trump accolto israele messaggioIsraele ringrazia Trump: maxi striscione a Tel Aviv per la liberazione degli ostaggi e la fine del conflitto VIDEO - Donald Trump è atterrato in Israele nella mattinata di oggi, lunedì 13 ottobre. Riporta ilgazzettino.it

trump accolto israele messaggioI primi sette ostaggi rilasciati a Gaza sono arrivati in Israele - È iniziata questa mattina un’operazione in più fasi per lo scambio di ostaggi e prigionieri - Si legge su rsi.ch

