Trump a Milano la Lega lo candida all’Ambrogino | Pace sblocca 20 miliardi di appalto MM per la metro a Tel Aviv
Il consiglio comunale di Milano ha bocciato la parte dell’ordine del giorno di Europa Verde che chiedeva di interrompere il gemellaggio tra il capoluogo lombardo e Tel Aviv. Mentre dentro e fuori dall’aula consiliare si alzavano proteste, il consigliere comunale e segretario provinciale della Lega Samuele Piscina si affaccendava in altre faccende. “Ho presentato ufficialmente la candidatura di Donald Trump alla civica benemerenza del Comune di Milano per il suo ruolo nei percorsi diplomatici che hanno favorito la distensione dei rapporti in Medio Oriente e la liberazione di numerosi ostaggi”, ha fatto sapere in un comunicato stampa rilasciato mentre in piazza della Scala la polizia caricava i manifestanti che chiedevano la bocciatura del gemellaggio con Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: trump - milano
Ordine esecutivo di Trump: dazi al 15% per la Ue. Canada punito, Borse giù: Milano a -2%
Ordine esecutivo di Trump: dazi al 15% per la Ue. Canada punito, Borse giù: Milano -2%
L'ordine di Trump sui dazi deprime le Borse: Milano chiude a -2,55%, pesante Wall Street.?Tariffe al 15% per la Ue, auto fuori da intesa
Un’analisi perfetta dell’ “accordo Trump” al minuto 10, con la professoressa Francesca De Vittor, della Cattolica di Milano. Giusto per rimettere in fila i fondamentali. @ValerioNicolosi @fanpage #Scanner - X Vai su X
? Milano, 10 ott. (askanews) - La first lady Usa Melania Trump ha affermato di aver stabilito un "canale di comunicazione" con il presidente russo Vladimir Putin sui bambini ucraini e di essere in trattative con lui per rimpatriare i bambini rimasti coinvolti nella - facebook.com Vai su Facebook
Milano, la Lega propone l'Ambrogino d'Oro a Donald Trump: “Più meritoria di una candidatura a un membro della Flotilla” - Le parole del consigliere Samuele Piscina sul presidente degli Stati Uniti: sta portando un beneficio alla città fermando la guerra e permettendo così lo sblocco dell'appalto per la realizzazione dell ... Secondo msn.com
La Lega vuole dare l'Ambrogino d'Oro a Trump: "La sua pace sblocca un appalto a MM" - Samuele Piscina, consigliere della Lega, ha annunciato a Palazzo Marino che il suo partito proporrà la Medaglia d'Oro del Comune di Milano al presidente degli Stati Uniti: "Permette di far arrivare 20 ... Da milanotoday.it