Il consiglio comunale di Milano ha bocciato la parte dell’ordine del giorno di Europa Verde che chiedeva di interrompere il gemellaggio tra il capoluogo lombardo e Tel Aviv. Mentre dentro e fuori dall’aula consiliare si alzavano proteste, il consigliere comunale e segretario provinciale della Lega Samuele Piscina si affaccendava in altre faccende. “Ho presentato ufficialmente la candidatura di Donald Trump alla civica benemerenza del Comune di Milano per il suo ruolo nei percorsi diplomatici che hanno favorito la distensione dei rapporti in Medio Oriente e la liberazione di numerosi ostaggi”, ha fatto sapere in un comunicato stampa rilasciato mentre in piazza della Scala la polizia caricava i manifestanti che chiedevano la bocciatura del gemellaggio con Tel Aviv. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump, a Milano la Lega lo candida all’Ambrogino: “Pace sblocca 20 miliardi di appalto MM per la metro a Tel Aviv”